Bundesinnenminister Seehofer hat im Bundestag in Berlin die Pläne für sogenannte Ankerzentren für Flüchtlinge verteidigt.

Der CSU-Politiker betonte, Asylverfahren würden dadurch schneller und sicherer. Geplant seien keine großen Lager, sondern überschaubare Einrichtungen. Ohne solche Zentren könnten die Behörden nur in sehr bescheidenem Umfang garantieren, dass Menschen ohne Bleibestatus auch in ihre Heimat zurückkehrten, erklärte Seehofer. Union und SPD hatten den Aufbau von Ankerzentren im Koalitionsvertrag vereinbart. Asylbewerber sollen dort für die gesamte Dauer des Prüfverfahrens untergebracht bleiben. Die ersten Piloteinrichtungen sollen nach Seehofers Angaben Ende August oder Anfang September in Betrieb gehen.



Der AfD-Abgeordnete Curio warf der Bundesregierung vor, zu viel Geld für die Flüchtlingspolitik auszugeben. Dieses Geld fehle dann bei der inneren Sicherheit. Der Linken-Politiker Hahn forderte mehr Mittel für die Integrationsarbeit in den Kommunen, auch jenseits von Sprachkursen.

