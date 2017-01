Haushaltskommissar Oettinger stellt sich Fragen von Europa-Abgeordneten

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (dpa / picture alliance / Patrick Seeger)

Der neue EU-Haushaltskommissar Oettinger hat sich bei einer Anhörung im Europaparlament den Fragen von Abgeordneten gestellt.

Oettingers Berufung auf den Posten ist umstritten. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident hatte Ende Okober vor Unternehmern in Hamburg mit einer Rede massive Kritik hervorgerufen. Mit Blick auf die Konkurrenz aus China hatte er von - Zitat - "Schlitzohren und Schlitzaugen" gesprochen. Bei der Anhörung entschuldigte er sich jetzt noch einmal für seine Äußerungen. Er bedauere die Ausdrücke von damals, sagte Oettinger. Es sei nicht seine Absicht gewesen, jemanden zu beleidigen.



Oettinger gehört der EU-Kommission seit 2010 an. Er war zunächst Energiekommissar und in den vergangenen Jahren für die digitale Wirtschaft zuständig. Seit dem 1. Januar ist er Kommissar für Haushalts- und Personalfragen.