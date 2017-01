Haushaltsüberschuss Berlin erzielt überraschendes Milliarden-Plus

Der Turm mit den Uhren des Roten Rathauses in Berlin, im Hintergrund links einer der Türme am Frankfurter Tor. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Berlin hat unerwartet einen hohen Etatüberschuss erzielt.

Wie Finanzsenator Kollatz-Ahnen mitteilte, betrug das Plus für das Haushaltsjahr 2016 1,25 Milliarden Euro. Gründe seien noch einmal deutlich gestiegene Steuereinnahmen sowie höhere Bundeszahlungen für die Integration von Flüchtlingen. Nun könnten die vom neuen rot-rot-grünen Senat geplanten höheren Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Verkehr finanziert

werden, sagte Kollatz-Ahnen. Dem Abgeordnetenhaus schlug der SPD-Politiker vor, dafür rund 900 Millionen Euro zu verwenden.



Berlin ist im Länderfinanzausgleich Nehmerland. Aus dem föderalen Topf flossen im vergangen Jahr 3,61 Milliarden Euro in die Hauptstadt.