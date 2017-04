fGriechenland hat im vergangenen Jahr bei der Sanierung seines Haushalts eine Vorgabe der internationalen Geldgeber weit übertroffen.

Der Staat erzielte nach Angaben des griechischen Statistik-Amts einen Etat-Überschuss von 3,9 Prozent des Brutto-Inlandproduktes. Die Vorgabe hatte für 2016 bei 0,5 Prozent gelegen. Das Land ist seit 2010 auf Kredite der Geldgeber angewiesen.



Der griechische Finanzminister Tsakalotos kommt am Abend am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington mit Bundesfinanzminister Schäuble zusammen.