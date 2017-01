Haushaltsüberschuss Peter (Grüne) will mehr Hilfen für arme Kinder

Die Co-Vorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen, Simone Peter. (Imago / Metodi Popow)

Die Grünen wollen den Haushaltsüberschuss des Bundes in Milliardenhöhe nicht für Steuersenkungen nutzen.

Der Überschuss zeige lediglich, dass viel zu wenig investiert worden sei, um etwa marode Schulen und kaputte Straßen zu sanieren, sagte die Grünen-Co-Vorsitzende Peter der "Bild am Sonntag". Statt Steuersenkungen mit der Gießkanne zu versprechen, müsse man gezielt gegen Kinderarmut vorgehen. Eine Grundsicherung etwa könne 800.000 Kinder aus der Armut holen.



In der Großen Koalition sind Steuersenkungen im Gespräch. Bundesfinanzminister Schäuble will den Überschuss in Höhe von 6,2 Milliarden Euro jedoch für den Schuldenabbau einsetzen.