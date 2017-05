Hautkrebs Möglichkeiten von Diagnostik und Therapie

Sonnenlicht tut gut – aber die UV-Strahlen der Sonne lassen die Haut schneller altern, und sie erhöhen das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Veränderte Freizeitgewohnheiten, Reisen in sonnige Regionen der Erde und die zunehmende Nutzung von Solarien haben mit dazu beigetragen, dass die Zahl der Hautkrebserkrankungen in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen ist.

Von Christian Floto