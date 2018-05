Die Hawaii-Insel Big Island ist von einem weiteren heftigen Erdbeben erschüttert worden.

Es hatte nach Angaben der US-Erdbebebenwarte eine Stärke von 6,9. Das Zentrum lag an der Südseite des Vulkans Kilauea. Berichte über Schäden gab es nicht. Der Kilauea, einer der weltweit aktivsten Vulkane, war am Donnerstag ausgebrochen und hatte heiße Asche und glühende Lava ausgestoßen. Seither hatte es dutzende Beben gegeben. Zahlreiche Inselbewohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.