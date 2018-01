Ein falscher Raketenalarm hat auf Hawaii viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt.

Einwohner des US-Staates im Pazifik erhielten eine Textnachricht auf ihre Mobiltelefone, in der vor einer anfliegenden Rakete gewarnt wurde. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sofort einen Schutzraum aufzusuchen. In der Nachricht wurde betont, es handele sich nicht um eine Übung. Die Katastrophenschutzbehörde korrigierte ihre eigene Nachricht Minuten später. Gouverneur Ige entschuldigte sich inzwischen für die Panne. Das hätte nicht passieren dürften, sagte er in Honululu.



Im November waren auf Hawaii Testläufe für Alarmsirenen wieder aufgenommen worden. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass Nordkorea behauptet hatte, seine Raketen könnten den Pazifik erreichen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.