In Hawaii hat ein Bundesrichter im juristischen Streit um das US-Einreiseverbot zugunsten von Betroffenen entschieden.

Die Definition von familiären Beziehungen in dem Einreisegesetz sei zu eng gefasst, erklärte der Richter. Als zuverlässiger Nachweis von Beziehungen in die USA dürften nicht nur Ehepartner, Eltern, Kinder und Geschwister gelten. Antragsteller für Visa müssten beispielsweise auch Onkel, Tanten sowie Schwäger und Schwägerinnen angeben können. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte das Einreiseverbot für sechs überwiegend muslimisch geprägte Länder vor gut zwei Wochen in abgeschwächter Form inkraft treten lassen. Der Supreme Court stellte klar, dass Menschen aus den betreffenden Ländern einreisen dürfen, wenn sie glaubwürdige Beziehungen in die USA nachweisen können.



Einem Medienbericht zufolge wollen die USA von allen Ländern weltweit mehr Informationen einfordern, um Einreisende besser überprüfen zu können. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, verschickte das Außenministerium eine Mitteilung an alle US-Botschaften. Demnach sollen die Staaten etwa biometrische oder biografische Details über Visa-Antragsteller liefern.