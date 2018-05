Wegen des Ausbruchs des Vulkans Kilauea hat die US-Regierung für die bedrohte Region auf Hawaii den Katastrophenzustand ausgerufen.

Damit kann der Bundesstaat im Zentralpazifik auf Hilfen aus Washington zurückgreifen. Mit dem Geld sollen Schäden an Straßen, Gebäuden und Wasserleitungen durch ausgetretenes Lava beseitigt werden. Seit Beginn des Monats sind 26 Wohnhäuser zerstört worden.



Experten befürchten, dass der Kilauea in nächster Zeit größere Gesteinsbrocken in die Höhe schleudern könnte.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.