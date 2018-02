In Berlin ist ein Aktionsprogramm für Geburtshilfe ins Leben gerufen worden.

Im Rahmen eines Runden Tischs auf Einladung von Gesundheitssenatorin Kolat verabschiedeten Elternvertreter, Geburtskliniken, Hebammen und Krankenkassen zehn einzelne Maßnahmen, um die Geburtshilfe zu verbessern. Laut Kolat investiert das Land Berlin 20 Millionen Euro für den Ausbau von Kreißsälen. Zusätzlich würden die Ausbildungskapazitäten für Hebammen bis zum Jahr 2020 um 130 Plätze erweitert.



Die Vorsitzende des Berliner Hebammenverbandes, Susanna Rinne-Wolf, begrüßte die Beschlüsse grundsätzlich, forderte aber im Deutschlandfunk, zusätzlich müssten die Arbeitsbedingungen der Hebammen verbessert werden.



Wegen eines Geburtenbooms in Berlin war es in den vergangenen Jahren zu Engpässen gekommen. Auch aus anderen Orten in ganz Deutschland wird immer wieder über einen Hebammen-Mangel berichtet.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.