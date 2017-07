Hochschwangere sollten in Deutschland bestimmte Ferienregionen meiden.

Dazu rät die Elterninitiative Mother Hood. Aus Sicht des Vereins ist eine Schwangerschaftsversorgung und Geburtshilfe vielerorts nicht mehr gewährleistet, da es an Hebammen mangele. Ruth Piecha von Mother Hood e.V. sagte im Deutschlandfunk, in Großstädten wie Berlin und München würden viele Kliniken Geburten ohne vorherige Anmeldung nicht mehr annehmen. Doch auch angemeldete Frauen würden teils unter Wehen vor Kreißsälen abgewiesen. In Urlaubsregionen wie auf der Insel Sylt oder Föhr gebe es gar kein Personal für Geburtshilfe. Auch im Alpenvorland, in Hessen und in Nordrhein-Westfalen sei die Situation für Hochschwangere schwierig, man fahre dort oftmals mehr als 45 Minuten bis zur nächsten Geburtstation.



Steigende Geburtenzahlen in Deutschland stehen einer immer kleiner werdenden Zahl von Hebammen gegenüber. Der Streit zwischen den Hebammen und Krankenkassen ist festgefahren, der seit dem 19. Mai 2017 bei einem Berliner Schiedsgericht liegt. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) will die Vertragsinhalte zwischen den Kassen und den rund 20.000 freiberuflichen Hebammen ändern. Das betrifft sowohl die Organisation ihrer Arbeit als auch ihre Bezahlung. Demnach sollen die Geburtshelferinnen nicht mehr als zwei Frauen gleichzeitig betreuen. Für jede weitere Schwangere gibt es dann kein Geld mehr von den Kassen. Die Forderung der GKV führt den Hebammen zufolge dazu, dass es deutschlandweit über das ganze Jahr hinweg zu wenig Geburtshelferinnen geben wird und damit eine flächendeckende Unterversorgung entsteht.