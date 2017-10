Israel hat den Bau von rund 30 Siedlerwohnungen in der palästinensischen Stadt Hebron in Westjordanland genehmigt.

Das teilte die Organisation Peace Now mit. Es handele sich um die erste Genehmigung dieser Art seit 15 Jahren in Hebron. In der Stadt leben inmitten der 200.000 palästinensischen Bewohner etwa 800 jüdische Siedler in einer von israelischen Soldaten stark gesicherten Enklave. Zuvor hatte die israelische Regierung erklärt, auch ein Siedlungsprojekt im Südosten Jerusalems voranzutreiben. Dort geht es um den Bau von 1.600 Siedlerwohnungen.