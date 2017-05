Seit 30 Jahren fördert der Heidelberger Künstlerinnenpreis das kompositorische Schaffen von Frauen aus aller Welt. Die Liste der bisherigen Preisträgerinnen reicht von Myriam Marbe bis zu Sofia Gubaidulina und Kaija Saariaho. In diesem Jahr erhielt ihn die Komponistin Ying Wang, deren künstlerische Identität sich im Spannungsfeld zweier Kulturen bewegt. 2003 kam sie aus Shanghai nach Köln, seither wirbt sie für den kulturellen Brückenschlag zwischen Deutschland und China. Beim Preisträgerinnenkonzert am 22. Februar in der Stadthalle Heidelberg präsentierte Ying Wang mit "LTD 1" eine neue Orchestermusik.

Der wichtigste nationale Wettbewerb für den professionellen klassischen Musikernachwuchs wurde in diesem Jahr erstmals in Ostdeutschland ausgetragen. Neu in der 43. Wettbewerbssaison war die Carte Blanche in Runde drei, wo es galt, eigene künstlerische Schwerpunkte zu setzen. Insgesamt 200 Nachwuchskünstler und –künstlerinnen bewarben sich in Leipzig in 14 Kategorien. In der Sparte Komposition war u.a. der Preis des Deutschlandfunks ausgelobt.

Heidelberger Künstlerinnenpreis 2017

Ying Wang

LTD 1

Alban Berg

Violinkonzert

Lena Neudauer, Violine

Philharmonisches Orchester Heidelberg

Leitung Elias Grandy

Aufnahme vom 22. Februar 2017 aus der Stadthalle Heidelberg

Deutscher Musikwettbewerb 2017

Kammerkonzert mit Preisträgern und Stipendiaten

DMW Komposition - Preis des Deutschlandfunk

Aufnahme vom 22. Februar 2017 aus der Hochschule für Musik Leipzig