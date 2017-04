Die sächsische Stadt Heidenau hat an ihre Bürger appelliert, sich nicht von Hetze oder von Aufrufen zu Gewalt gegen Migranten verleiten zu lassen.

In den vergangenen Tage habe es vermehrt Meldungen über Einbrüche und Sachbeschädigungen gegeben, teilte Bürgermeister Opitz mit. In den sozialen Medien seien Migranten dafür verantwortlich gemacht und zur Gegenwehr aufgerufen worden. - Die Polizei hat eine Häufung von Straftaten nicht bestätigt. Eine Sprecherin betonte aber, man habe die Präsenz in Heidenau verstärkt.



Im August 2015 hatten tagelange gewaltsame Ausschreitungen von Rechtsradikalen vor einer Flüchtlingsunterkunft bundesweit für Aufsehen gesorgt.