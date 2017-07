In der Apotheke oder im Internet lässt sich vieles frei kaufen, oft reicht schon ein Klick. Da werden auch etliche Mittelchen angeboten, die an sich gesunden Menschen versprechen, dass sie sich noch ein kleines bisschen besser fühlen: Nahrungsergänzungsstoffe, Vitamine, Mineralien, Kräuterextrakte.

Aber steckt in den Pillen aus dem Netz auch immer das, was da versprochen wird? Und: Was sollte mein Arzt wissen von den frei erhältlichen Mitteln, die ich zusätzlich zu den verordneten Medikamenten einnehme? Oder gilt: Was ich sonst so schlucke, das geht niemanden was an?

Gesprächsgast:

Prof. Bernd Mühlbauer, Direktor des Institutes für Klinische Pharmakologie, Klinikum Bremen-Mitte

Gerne können Sie sich beteiligen: Hörertelefon: 00 800 - 44 64 44 64 und E-Mail: sprechstunde@deutschlandfunk.de

Weitere Themen:

Martin Winkelheide

Sicher Autofahren

Nicht allein eine Frage des Alters

Interview mit PD Dr. Stephan Getzmann, Leibniz-Institut für Arbeitsforschung, TU Dortmund

Christina Sartori

Je mehr desto besser?

Worauf es bei der Brustkrebs-Nachsorge ankommt

Bericht von der 37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie, Berlin

Martin Winkelheide

Mehr als ein potenter Allergie-Auslöser

Ambrosia-Pflanzen verlängern die Allergie-Saison

Interview mit Dr. Hanan Adib-Tezer, Leiterin des interdisziplinären Allergiezentrums, Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken, Wiesbaden

Radiolexikon Gesundheit

Der besondere Fall

Probleme beim Schlucken und Atmen

Mirko Smiljanic