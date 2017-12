Christen aus aller Welt haben sich zu Weihnachtsfeierlichkeiten im Heiligen Land versammelt.

In Bethlehem traf die traditionelle Weihnachtsprozession ein, die von Jerusalem aus aufgebrochen war. Über die Feiertage werden in Bethlehem rund 10.000 Besucher erwartet. Überschattet werden die Festlichkeiten von der Krise um die umstrittene Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA.



Papst Franziskus feiert am Abend im Petersdom in Rom die Christmette. Im Dom und auf dem Petersplatz werden Zehntausende Gläubige erwartet. Morgen sendet der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" in die Welt.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.