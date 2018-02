Der neue Grünen-Vorsitzende Habeck lehnt die Einrichtung eines Heimatministeriums als "Konzession an die AfD" ab.

Union und SPD verramschten mit ihren Plänen den Heimatbegriff, sagte Habeck dem "Tagesspiegel am Sonntag". Es sei absurd zu glauben, eine eigenständige Abteilung des Innenministeriums könne die große Verunsicherung zwischen Bankenkrise und den Migrationswellen in der Welt lösen. Zugleich räumte Habeck ein, das Bedürfnis nach einem Zuhause und einem gewissen Maß an Sicherheit habe zugenommen. So seien viele Menschen auf der Suche nach Halt sowie Identität und fragten sich, wie ihre Kinder morgen leben werden. Dies aber sei in einer Regierung nicht die Aufgabe eines einzelnen Ressorts, sondern eine "Querschnittsaufgabe".

