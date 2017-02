Heimatschutzministerium Analysten bezweifeln Nutzen von Trumps Einreiseverbot

Ein Bericht aus dem Heimatschutzministerium bezweifelt den Nutzen von Trumps Einreiseverbot (EPA / dpa picture-alliance)

Analysten im US-Heimatschutzministerium haben den Nutzen des von Präsident Trump verfügten Einreisestopps für Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern in Zweifel gezogen.

Es gebe keine ausreichenden Beweise, dass Menschen aus jenen Staaten eine terroristische Bedrohung darstellten, heißt es in einem internen Bericht der Behörde. Eine Staatsbürgerschaft sei ein unzulänglicher Indikator für eine solche Gefahr. Zudem hätten nur wenige Bürger aus den betroffenen Ländern seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 Anschläge verübt oder sich an terroristischen Aktivitäten beteiligt. Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums erklärte, es handele sich nicht um ein endgültiges, umfassendes Papier.



Trump hatte den Einreisestopp Ende Januar verhängt. Das Dekret wurde jedoch per Gerichtsbeschluss aufgehoben.