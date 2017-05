In einer kompakten Probenwoche erarbeiteten die 27 Teilnehmenden zum einen intensiv A-cappella-Werke von Delius, Rachmaninow und Ravel und schulten so ihre Fertigkeiten im Ensemblegesang. Zum anderen waren sie in ein chorsinfonisches Konzert eingebunden und wirkten bei der Aufführung von Frederick Delius‘ "Sea Drift" unter Sir Mark Elder mit. Das hierzulande kaum bekannte Opus basiert auf Versen von Walt Whitman; Delius‘ lyrische Vertonung steht in der Tradition englischer Musik um 1900 und findet einen ganz eigenen Ton.

Frederick Delius

Sea Drift

Roderick Williams, Bariton

Rundfunkchor Berlin

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Sir Mark Elder

Aufnahme vom 24. März 2017 aus der Berliner Philharmonie

Mit einem Beitrag von Julia Kaiser zur Schola des Rundfunkchores Berlin mit jungen Gesangsstudierenden