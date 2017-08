Bei "LUTHER dancing with the gods" arbeitet der Rundfunkchor Berlin mit dem amerikanischen Regisseur Robert Wilson zusammen. Projektionsfläche ist das Leben des Reformators, sowie sein Wirken auf die Künste. Das musikalische Zentrum bilden dabei vier Motetten, in denen Johann Sebastian Bach Texte aus Luthers Bibelübersetzung vertont.

Gespiegelt werden diese von Knut Nystedts Komposition "Immortal Bach" und durch szenische Situationen, die aus Luthers Tischreden und Ansprachen entwickelt sind. Die hoch stilisierte Bildsprache Wilsons geht eine assoziative Synthese mit den live vorgetragenen Chorwerken ein. Premiere ist am 6. Oktober 2017 im Berliner Pierre Boulez-Saal.

Autorin Julia Kaiser war bei den ersten Proben dabei und sprach mit den Beteiligten.

