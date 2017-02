Heimspiel - Die Deutschlandradio-Orchester und -Chöre Chorwerke von Lili Boulanger

1913 verzeichneten die Annalen des altehrwürdigen Pariser Conservatoire eine Sensation. Der Grand Prix de Rome, die wichtigste Auszeichnung für junge Komponisten in Frankreich, ging nach 110 Jahren erstmals an eine Frau: Lili Boulanger. Die Hoffnungen, die sich an dieses Ereignis knüpften, erfüllten sich nicht; denn die Komponistin starb mit nur 24 Jahren.

Am Mikrofon: Frank Kämpfer