Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Kujat, fordert nach dem Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali eine bessere Ausstattung der Armee.

Kujat sagte im Deutschlandfunk, die Bundeswehr sei so klein und so schlecht ausgerüstet wie noch nie. Sie müsse aber in der Lage sein, ihre Aufträge mit dem bestmöglichen Material und motivierten Soldaten auszuführen. Die Helikopter vom Typ Tiger seien zwar seit längerer Zeit in der Diskussion, er wolle aber nicht über die Absturzursache spekulieren, sagte Kujat.



Zur Kritik der "Interessengemeinschaft des fliegenden und luftfahrtzeugtechnischen Personals der Transport- und Hubschrauberverbände der Bundeswehr" am Einsatz in Mali wollte Kujat sich nicht äußern. Ein Sprecher der Interessengruppe hatte der Bild-Zeitung gesagt, die deutschen Kampf-Helikopter seien nicht ausreichend für den Einsatz getestet worden. Außerdem fehle den Piloten Routine.



Experten untersuchen derzeit die Ursache des Absturzes. Der Helikopter war am Mittwoch in der Nähe der Stadt Gao abgestürzt. Zwei Bundeswehrsoldaten kamen ums Leben.