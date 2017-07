Helikopterabsturz in Mali

Bei dem Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers in Mali sind zwei deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Verteidigungsministerin von der Leyen sagte am späten Abend in Berlin, es bestehe nun traurige Gewissheit.

Auch im Namen von Bundeskanzlerin Merkel sprach sie den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Von der Leyen sagte, der Vorfall zeige ein weiteres Mal, wie viel die Soldaten zu geben bereit seien.



Die Bundeswehr unterstützt in Mali eine Friedensmission der Vereinten Nationen. Laut dem Einsatzführungskommando stürzte der Helikopter rund 70 Kilometer nordöstlich der Stadt Gao ab. Die Ursache sei noch nicht geklärt. Es gebe aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der Hubschrauber brannte den Angaben zufolge aus, ein Notruf wurde nicht abgesetzt.



Die UNO-Mission dient der Stabilisierung Malis. Der Norden wurde vor fünf Jahren vorübergehend von islamistischen Extremisten und anderen Rebellen kontrolliert. Derzeit sind 875 Bundeswehr-Soldaten in dem westafrikanischen Staat im Einsatz.