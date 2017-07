Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat den Angehörigen der beiden in Mali ums Leben gekommenen Bundeswehr-Soldaten ihr Beileid ausgeprochen. Der Tod der Soldaten habe sie tief getroffen, sagte die CDU-Politikerin am späten Abend in Berlin. Auch Bundespräsident Steinmeier brachte sein Mitgefühl zum Ausdruck.

Die beiden Soldaten waren am Nachmittag mit einem Kampfhubschrauber vom Typ Tiger rund 70 Kilometer nordöstlich der Stadt Gao abgestürzt. Experten der Bundeswehr sollen heute nach Mali fliegen, um die Ursache zu ermitteln. Vize-Generalinspekteur Rühle erklärte, es lägen bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Der Routine-Flugbetrieb mit den Tiger-Hubschraubern werde bis auf weiteres ausgesetzt. Die Maschine brannte den Angaben zufolge aus, einen Notruf hätten die Soldaten nicht abgesetzt.



Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali an einer UNO-Friedensmission, die der Stabilisierung des westafrikanischen Landes dienen soll. Der Norden Malis wurde vor fünf Jahren vorübergehend von islamistischen Extremisten und anderen Rebellen kontrolliert. Derzeit sind 875 Bundeswehr-Soldaten an dem Einsatz beteiligt.