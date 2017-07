Der frühere Bundeskanzler Kohl ist in Speyer beigesetzt worden.

An der Zeremonie auf dem Domherrenfriedhof nahmen nur Familienmitglieder und enge Freunde des Verstorbenen teil. Der offizielle Teil der Trauerfeierlichkeiten endete mit einer militärischen Ehrenzeremonie auf dem Speyrer Domplatz.

Im ökumenischen Trauergottesdienst würdigte Bischof Wiesemann den früheren Bundeskanzler als großen Staatsmann. Zugleich erklärte er, es handle sich um den Abschied von einem Menschen - mit allem, was Menschsein in Kraft und Schwäche bedeute. Unter den rund 1.500 geladenen Gästen des Requiems waren zahlreiche hochrangige Politiker aus dem In- und Ausland. Kohls Söhne und deren Familien nahmen nicht an der Zeremonie teil.



Die Trauerfeierlichkeiten hatten am Vormittag mit einem europäischen Trauerakt im Straßburger EU-Parlament begonnen. Bundeskanzlerin Merkel dankte Kohl für die Chancen, die er für Deutsche und Europäer geschaffen habe. Sie rief dazu auf, das Vermächtnis des verstorbenen Bundeskanzlers zu bewahren. EU-Kommissionspräsident Jucker und der frühere US-Präsident Clinton betonten in ihren Reden ihre persönliche Freundschaft zu Kohl.