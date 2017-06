In Berlin findet heute ein Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Altkanzler Kohl statt.

Auf Initiative von Unionsfraktionschef Kauder wird in der Hedwigskathedrale eine Totenmesse gehalten. Es werden zahlreiche Bundestagsabgeordnete erwartet. Zur Würdigung seiner politischen Verdienste ist am 1. Juli ein europäischer Trauerakt im EU-Parlament in Straßburg geplant. Die Beisetzung findet in Speyer statt. Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben.