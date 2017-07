Der frühere Bundeskanzler Kohl ist in Speyer beigesetzt worden.

Die Zeremonie auf dem Domherrenfriedhof fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt. An der Totenmesse im Speyerer Dom hatten zuvor erneut zahlreiche hochrangige Politiker aus dem In- und Ausland teilgenommen. Begonnen hatten die Trauerfeierlichkeiten gestern vormittag mit einem Trauerakt im Straßburger Europa-Parlament. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem überragenden Lebenswerk Kohls und dankte dem Verstorbenen für die "Chancen", die er ihr persönlich, aber auch generell den Deutschen und Europäern gegeben habe. EU-Kommissionspräsident Juncker würdigte den Altkanzler als "Nachkriegsgiganten" und engen Freund. Auch die anderen prominenten Redner erinnerten an die Verdienste Kohls um die deutsche Vereinigung und die Einheit Europas. Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen gestorben.