Bundesumweltministerin Hendricks hat bekräftigt, dass Abgas-Nachbesserungen von Diesel-Fahrzeugen durch die Autoindustrie bezahlt werden müssen.

Beim sogenannten "Dieselgipfel" solle als erster Schritt eine Software-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller beschlossen werden, sagte die SPD-Politikerin im ZDF. In einem zweiten Schritt müssten die Autobauer die Kraftfahrzeuge als solche nachrüsten. Sie erwarte bei dem Treffen am nächsten Mittwoch Aussagen, wann und wie sie dazu technisch in der Lage seien.



Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat von Baden-Württemberg schnellstmögliche Maßnahmen für eine bessere Luft-Reinhaltung verlangt. Notfalls müssten auch Fahrverbote für Dieselautos verhängt werden, urteilten die Richter. Die geplante Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen reiche nicht aus und sei nach dem Plan auch erst 2020 und damit zu spät umzusetzen. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe.