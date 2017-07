Bundesumweltministerin Hendricks hat angesichts des Dieselabgas-Skandals und der Kartellvorwürfe gegen deutsche Autobauer Versäumnisse der Politik eingeräumt.

Hendricks sagte nach einem Gespräch mit VW-Vorstandschef Müller in Wolfsburg, der Staat habe es in der Vergangenheit wohl zu häufig an Distanz zur Automobilindustrie mangeln lassen. Die Branche habe sich deshalb zu sicher gefühlt. Die SPD-Politikerin plädierte dafür, die zuständige Kontrollbehörde künftig im Umwelt- oder Verbraucherschutzministerium anzusiedeln. Dem VW-Management bescheinigte Hendricks - Zitat - "hier oder da" Missstände.



Volkswagen kämpft seit fast zwei Jahren mit den Folgen des Dieselabgas-Skandals. Heute stellte der Vorstand Nachbesserungen bei weiteren 1,5 Millionen Fahrzeugen in Aussicht. Eine neue Software soll demnach die Emissionen reduzieren. Hendricks bezweifelte allerdings, dass dies ausreiche, um eine gerichtliche Anordnung von Fahrverboten für Diesel-Autos zu verhindern.