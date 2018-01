Bundesumweltministerin Hendricks hat den deutschen Landwirten eine zu starke Exportorientierung vorgeworfen.

Es sei keine tragfähige Strategie, jeden chinesischen Kühlschrank mit Schweinefleisch aus Deutschland zu versorgen, sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" aus Anlass der morgen in Berlin beginnenden Agrarmesse "Grüne Woche". In einigen deutschen Regionen würden zu viele Tiere gehalten. Das führe zu einer Belastung der Umwelt. Die Tierzahlen müssten reduziert sowie das Tierwohl und der Umweltschutz stärker berücksichtigt werden. Hendricks sprach sich für eine flächengebundene Tierhaltung aus. Es sollten nur so viele Schweine, Rinder und Hühner gehalten werden, wie Boden zum Ausbringen von Mist und Gülle vorhanden sei.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.