Angesichts der weltweiten Hepatitis-Epidemie drängt die Weltgesundheitsorganisation darauf, schon Neugeborene gegen den Typ B zu impfen.

Auch in den wohlhabenderen Ländern steige die Zahl der Fälle, etwa durch Migration, teilte die WHO anlässlich des Welt-Hepatitis-Tages in Genf mit. Die Lebererkrankung, auch Gelbsucht genannt, kann zu Krebs führen. Die WHO sieht gute Fortschritte, neue Infektionen bis 2030 um 90 Prozent und die Zahl der Todesfälle um 65 Prozent zu reduzieren. Weltweit waren 2015 nach WHO-Schätzungen 257 Millionen Menschen mit Hepatitis B infiziert; 1,3 Millionen starben durch die Infektion.