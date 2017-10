Durch die Sturmflut an der niedersächsischen Nordseeküste ist ein 63-jähriger Mann ertrunken.

Nach Angaben der Polizei hatte er gemeinsam mit seinem Bruder in einem VW-Bus auf einem Campingplatz in der Nähe von Kiel übernachtet und war von den rasch steigenden Wassermassen überrascht worden. Der Bruder wurde gerettet.



Bei der Bahn verursacht der Sturm weiter große Probleme, vor allem in Nord- und Ostdeutschland. Wichtige Strecken im Fernverkehr bleiben wohl bis mindestens morgen gesperrt. Dazu zählen unter anderem die Verbindungen Hamburg-Berlin, Berlin-Frankfurt, Dortmund-Hamburg und Bremen-Hannover. Die Feuerwehren sind vielerorts im Dauereinsatz, vor allem wegen umgestürzter Bäume und Baugerüste.



Herbststürme werden auch aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg gemeldet.