In Deutschland sind infolge des Sturms "Herwart" nach wie vor wichtige Bahnstrecken gesperrt oder stark beeinträchtigt. Betroffen sind vor allem die Strecken rund um Hamburg, unter anderem die Verbindungen Hamburg-Berlin und Hamburg-Kiel.

Hier werden die Züge nach Angaben der Deutschen Bahn erst am Nachmittag wieder planmäßig fahren. Rund um Berlin solle der Verkehr rasch wieder aufgenommen werden. Die Deutsche Bahn hatte gestern in sieben Bundesländern den Fernverkehr gestoppt.



Die Feuerwehren sind vielerorts im Dauereinsatz, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Bei dem Sturm kamen zwei Menschen ums Leben. In Hamburg hat eine Sturmflut die Elbe über die Ufer treten lassen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. So drohe eine Tiefgarage in der Nähe der Elbphilharmonie vollzulaufen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Offenbar hätten die Flutschutztore die Garage nicht ausreichend funktioniert. Die Elbchaussee entlang des Hamburger Hafens ist einem Polizeisprecher zufolge ebenfalls überspült worden. Sie wurde teilweise, der Fischmarkt komplett gesperrt.



Besonders betroffen vom Sturm sind auch die ostfriesischen Inseln. Auf Wangerooge hat die Sturmflut einen Strand nahezu komplett weggespült. Der Sand am Bade- und Burgenstrand sei zu 80 Prozent verschwunden, sagte Insel-Bürgermeister Dirk Lindner. Wegen der meterhohen Abbruchkante seien zwei Strandübergänge gesperrt. Schäden in anderen Bereichen der Insel könne man erst beurteilen, wenn das Nachthochwasser weg sei, so Linder.



In der Nordsee liegt ein Frachter in der Bucht vor Langeoog auf Grund. Versuche, die 225 Meter lange 'Glory Amsterdam' mit einem Hochseeschlepper frei zu bekommen, schlugen bislang fehl. An Bord befinden sich nach Angaben des Deutschen Havariekommandos in Cuxhaven 22 Menschen. Sie seien unverletzt. Der Frachter hat keine Ladung, aber rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Diesel als Betriebsstoffe an Bord.