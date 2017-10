Nach dem Durchzug des Sturmtiefs "Herwart" läuft der Bahnverkehr im Norden und Osten Deutschlands langsam wieder an.

Wie ein Bahnsprecher mitteilte, fahren auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin wieder erste Züge, ebenso auf den Routen Hannover-Magdeburg, Berlin-Dresden sowie Münster-Norddeich. Am frühen Nachmittag soll auch der Betrieb zwischen Hamburg und Berlin schrittweise wieder aufgenommen werden. Wegen Aufräumarbeiten bleiben die Verbindungen von Hamburg nach Westerland, Kiel und Richtung Rostock-Stralsund vorerst weiter gesperrt.



Die Zahl der Toten durch den Sturm ist inzwischen auf drei gestiegen. In der Nordsee vor Langeoog liegt seit gestern Abend ein 225 Meter langer Frachter auf Grund. Er ist unbeladen, hat aber 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Treibstoff an Bord. Im Laufe des Tages soll ein weiterer Versuch unternommen werden, das Schiff freizuschleppen.