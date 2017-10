Der vor der Nordseeinsel Langeoog auf Grund gelaufene Frachter kann voraussichtlich erst in den nächsten drei Tagen geborgen werden.

Das teilte der niedersächsische Umweltminister Wenzel in Cuxhaven mit. Ein Bergungsunternehmen sei an Bord und arbeite daran, das Schiff wieder frei zu bekommen. Bislang gebe es keine Anzeichen, dass aus dem Frachter Öl auslaufe. Das Schiff, das rund 2.000 Tonnen Treibstoff an Bord hat, war wegen des Sturmtiefs "Herwart" auf Grund gelaufen.



Die von dem Sturm ebenfalls betroffenen Bahnstrecken im Norden und Osten Deutschlands sind unterdessen zum größten Teil wieder freigegeben. Allerdings kamen heute noch zahlreiche Züge mit Verspätung an.