In der Nordsee hat sich während des Sturms 'Herwart' ein geankerter Frachter losgerissen und treibt in der Deutschen Bucht vor Langeoog.

Versuche, die 225 Meter lange 'Glory Amsterdam' mit einem Hochseeschlepper zu bergen, schlugen bislang fehl. An Bord befinden sich nach Angaben des Deutschen Havariekommandos in Cuxhaven 22 Menschen, die aber unverletzt seien. Der Frachter ist demnach unbeladen, hat aber rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Diesel an Bord.



Bei dem Sturm kamen in Deutschland zwei Menschen ums Leben. Auf einem Campingplatz am Jadebusen in Niedersachsen ertrank ein 63-Jähriger bei einer Sturmflut. Eine Frau ertrank auf dem Peenestrom in Mecklenburg-Vorpommern, als ihr Boot kenterte. Ein Mann wird vermisst.



Wichtige Bahnstrecken im Fernverkehr sind derzeit bis mindestens morgen gesperrt, einige andere wurden am Abend wieder freigegeben. Die Feuerwehren sind vielerorts im Dauereinsatz, vor allem wegen umgestürzter Bäume.