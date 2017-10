Schwere Herbststürme sorgen in Nord- und Ostdeutschland für große Probleme.

In sieben Bundesländern ist der Bahnverkehr größtenteils lahmgelegt. Nach Angaben der Bahn können unter anderem Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Göttingen Dresden und Leipzig aktuell nicht mit dem Fernverkehr erreicht werden. Auch auf vielen anderen Strecken wurde der Betrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt.



In Hamburg, Berlin und Mecklenburg Vorpommern waren die Feuerwehren vielerorts im Dauereinsatz - vor allem wegen umgestürzter Bäume und Baugerüste. In Hamburg hat eine Sturmflut die Elbe über die Ufer treten lassen. Von den schweren Herbststürmen ist Norddeutschland am stärksten betroffen, aber auch Nordhrein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Bayern melden umgeknickte Bäume und Zugausfälle.



In Tschechien hat Sturmtief Herwart mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Ein Mann und eine Frau wurden von einem Baum erschlagen. Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom, im Norden droht Hochwasser.