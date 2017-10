In Nord- und Ostdeutschland verursachen schwere Herbststürme große Probleme.

In sieben Bundesländern ist der Zugverkehr weitgehend lahmgelegt. Wie die Bahn über Twitter mitteilte, sind die Städte Bremen, Hamburg, Kiel, Hannover und Berlin bis Betriebsschluss nicht erreichbar. Auch Dresden und Leipzig werden momentan nicht angefahren. Auf vielen anderen Strecken wurde der Betrieb ebenfalls auf unbestimmte Zeit eingestellt.



In Hamburg, Berlin und Mecklenburg Vorpommern waren die Feuerwehren vielerorts im Dauereinsatz - vor allem wegen umgestürzter Bäume. In Hamburg hat eine Sturmflut die Elbe über die Ufer treten lassen. Herbststürme werden auch

aus Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg gemeldet.