Hermann Goldschmidt Künstler und Asteroidenjäger

Vor 215 Jahren kam in Frankfurt am Main Hermann Mayer Salomon Goldschmidt zur Welt. Er studierte Malerei und war ein ausgezeichneter Naturbeobachter. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis 1820 in Deutschland beschrieb er als erster die "fliegenden Schatten", helle und dunkle Streifen, die flirrend über den Boden laufen.

Von Dirk Lorenzen