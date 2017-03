Nach tagelanger Flucht hat sich der mutmaßliche Kindermörder von Herne gestellt. Bei der Polizei legte der 19-Jährige Marcel H. ein Geständnis ab. Er gab zu, einen Nachbarsjungen und einen Bekannten getötet zu haben - aus Frust, wie er sagt.

Die Polizei hat kaum Zweifel an den Aussagen des Beschuldigten. Demnach hatte er zuerst den Neunjährigen Nachbarsjungen unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und dort erstochen. Bilder vom Tatort stellte er ins Internet.

Auf der Flucht tötete er einen Bekannten in dessen Wohnung - offenbar, als dieser ihn zur Rede stellen wollte.



Als Grund für die Tat nannte der Jugendliche unter anderem eine gescheiterte Bewerbung bei der Bundeswehr und Angst um seinen Internetzugang. Als zwei Suizidversuche misslangen, habe er den Mord beschlossen. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mordlust als Motiv. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft, ein psychiatrisches Gutachten steht noch aus.