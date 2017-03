Nach dem Mord an einem neunjährigen Jungen im nordrhein-westfälischen Herne hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.

Der 19-Jährige stellte sich in einem Imbiss der Polizei und wies die Beamten auf ein Feuer in einer nahegelegenen Wohnung hin. Dort wurde die Leiche eines Mannes entdeckt. Die Zusammenhänge sind noch unklar. Am Vormittag sollen erste Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben werden.



Die Polizei hatte den 19-Jährigen seit Montag gesucht, nachdem in seinem Haus die Leiche des Nachbarsjungen gefunden worden war. Der mutmaßliche Täter verbreitete im Internet Fotos von sich und der Leiche.