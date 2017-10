Die Unionsparteien wollen in den nächsten Sondierungsgesprächen mit FDP und Grünen auch über wichtige soziale Themen sprechen.

Der bayerische Innenminister Herrmann sagte nach Beratungen von CDU und CSU in Berlin, man wolle in die weiteren Verhandlungen sehr konkrete Vorschläge einbringen. Es gehe unter anderem um die Zukunft der Renten und um die Pflege. Da gebe es in der Union eine volle Übereinstimmung, erläuterte der CSU-Politiker. CDU-Generalsekretär Tauber erklärte, in kleineren Sondierungs-Runden mit FDP und Grünen sollten nun einzelne Themen diskutiert werden. Ziel sei es, bis Anfang November zu wissen, wo man stehe, um dann in eine zweite Runde zu gehen. Für die CDU sei es besonders wichtig, dass die solide Finanz- und Haushaltspolitik fortgesetzt werde.