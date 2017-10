Die Sturmtiefs "Herwart" und "Grischa" führen in mehreren Bundesländern zu erheblichen Einschränkungen bei der Deutschen Bahn. Viele Städte sind inzwischen nicht mehr per Fernverkehr erreichbar - darunter Hamburg, Bremen, Hannover und Kiel. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gab für heute Vormittag eine Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste heraus.

Die Deutsche Bahn erläutert die Streckensperrungen auf ihrer Internetseite. Betroffen sind demnach unter anderem Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Sachsen und Thüringen. Wie lange die Züge stillstehen werden, ist noch nicht absehbar. Schienen müssen von umgestürzten Bäumen befreit und Oberleitungen repariert werden. Die Bahn setzt auch Hubschrauber ein, um die Strecken zu kontrollieren.



An der Nordseeküste droht am Vormittag eine schwere Sturmflut. Betroffen könnten Hamburg und die angrenzenden Elbegebiete sein. Das Sturmtief zieht mit kräftigen Orkanböen seit der Nacht über Deutschland hinweg. In Berlin ist die Feuerwehr bereits zu mehr als hundert Einsätzen ausgerückt. Zoo und Tierpark bleiben vorsorglich geschlossen.



Verletzte hat es durch den Herbststurm namens "Herwart" bisher offenbar nicht gegeben. Die zuständigen Leitstellen in Schleswig-Holstein berichteten in der Nacht von umgekippten Bäumen und eingestürzten Baugerüsten. Im nordfriesischen Oldenswort fiel eine historische Mühle dem Sturm zum Opfer. Die Hamburger Feuerwehr rückte bis zum Morgen 170 Mal aus.



Voraussichtlich fällt "Herwart" nicht ganz so stark aus wie "Xavier". Das Sturmtief hatte Anfang Oktober im Norden und Osten Deutschlands gewütet. Dabei waren sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Bahnverkehr war lahmgelegt, Flüge fielen aus und zahlreiche Haushalte waren ohne Strom.



Beim Deutschen Wetterdienst gibt es detaillierte Warnungen.