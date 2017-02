Dass sein Herz nicht so funktioniert, wie es sollte. Dass das Kleine bald schon operiert werden muss. Die Herzchirurgie an Kindern – sie hat enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Vielen Kindern kann heute geholfen werden. Das ist die eine Seite.

Andererseits sind die Eingriffe auch mit enormen Belastungen verbunden. Für die Kinder – und auch für die Eltern, die lange Zeit in Sorge und Angst leben. Denn mit einer Operation allein ist es eben oft nicht getan.

Prof. Philipp Beerbaum, Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie & Pädiatrische Intensivmedizin, Medizinische Hochschule Hannover

Vier in einer Pille

Ein Kombi-Präparat verspricht eine schnelle Blutdrucksenkung mit weniger Nebenwirkungen

Interview mit Prof. Georg Predel, Leiter des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin, Deutsche Sporthochschule Köln

Notwendig oder "nice to have"?

Ultraschall-Untersuchungen der Schilddrüse

Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Patientenwillen

Patienten stufen ihre eigene Lebensqualität oft deutlich höher ein, als ihre Angehörigen es tun.

Interview mit Prof. Andreas Hermann, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Neurologie, Universitätsklinik Dresden

