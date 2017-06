Herzrhythmusstörungen Zu schnell, zu langsam, aus dem Takt

Unser Herz schlägt normalerweise 60 bis 80 mal in der Minute. Wenn wir uns anstrengen, steigt die Herzfrequenz an. Manchmal schlägt das Herz aber schon in Ruhe zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig. Die Möglichkeiten, solche Herzrhythmusstörungen zu behandeln, haben sich in den letzten Jahren dramatisch erweitert.

Am Mikrofon: Martin Winkelheide