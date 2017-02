Hessen/Berlin Durchsuchungen und Festnahmen wegen Terrorverdachts

Zu den durchsuchten Objekten in Hessen zählen auch Moscheen. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

Bei Polizeieinsätzen in Hessen und Berlin sind mehrere Männer festgenommen worden, die verdächtigt werden, den islamistischen Terror zu unterstützen.

Bei einer Großrazzia in Hessen wurde ein 36-jähriger Tunesier verhaftet. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte, lag gegen ihn ein Haftbefehl wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Die Festnahme erfolgte im Zuge einer Großrazzia, bei der 54 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen in ganz Hessen durchsucht wurden, unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden.



Gestern Abend wurden in Berlin drei Männer verhaftet. Bei ihnen besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass sie in die Kampfgebiete in Syrien und Irak ausreisen wollten. Es gebe keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland. Sie sollen in einer Moschee im Stadtteil Moabit verkehrt haben, die auch der Attentäter vom Breitscheidplatz in Berlin besucht hat.