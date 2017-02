Hessen Durchsuchungen und Festnahme wegen Terrorverdachts

Zu den durchsuchten Objekten in Hessen zählen auch Moscheen. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

Bei einer Großrazzia gegen die islamistische Szene hat die Polizei in Hessen heute Früh mehr als 50 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen durchsucht und einen Verdächtigen festgenommen.

Polizei-Einsätze gab es unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden. Der festgenommene 36-jährige Tunesier wird nach Angaben des Landeskriminalamts verdächtigt, als Anwerber und Schleuser für die Dschihadistenmiliz IS tätig gewesen zu sein. Außerdem soll er ein Netzwerk an Unterstützern aufgebaut haben, um einen Terroranschlag in Deutschland zu verüben. Die Anschlagspläne hätten sich noch in einem frühen Stadium befunden, und es habe noch kein Ziel festgestanden. Der hessische Innenminister Beuth erklärte, mit der Polizeiaktion, an der mehr als 1.000 Beamte beteiligt gewesen seien, sei ein weitverzweigtes salafistisches Netzwerk zerschlagen worden.



In Berlin wurden gestern Abend drei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, in die Kampfgebiete in Syrien und im Irak ausreisen zu wollen. Mehrere Wohnungen und eine Moschee im Stadtteil Moabit wurden nach Angaben der Polizei durchsucht.