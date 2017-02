Hessen Durchsuchungen wegen Terrorverdachts

Zu den durchsuchten Objekten in Hessen zählen auch Moscheen. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

In mehreren Städten in Hessen hat die Polizei am frühen Morgen wegen Terrorverdachts mehr als 50 Objekte durchsucht, darunter Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen.

Wie das Landeskriminalamt mitteilte, wurde ein Verdächtiger festgenommen, ein 36-jähriger Tunesier. Er soll als Anwerber und Schleuser für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gearbeitet haben.



In Berlin wurden gestern Abend drei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, in die Kampfgebiete in Syrien und im Irak ausreisen zu wollen. Mehrere Wohnungen und eine Moschee im Stadtteil Moabit wurden nach Angaben der Polizei durchsucht.