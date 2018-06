Hessens Ministerpräsident Bouffier ist für weitere zwei Jahre als Landesvorsitzender der CDU gewählt worden.

Der 66-Jährige erhielt auf einem Parteitag in Wiesbaden 98,5 Prozent der Delegiertenstimmen. Bouffier ist seit 2010 CDU-Vorsitzender in Hessen und ebenfalls seit acht Jahren Regierungschef. Im Oktober wird in dem Bundesland ein neuer Landtag gewählt.

